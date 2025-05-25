Başkan Amcaoğlu, bu yıl da şenliğin çocuklara kalıcı bir armağanla başlayacağını ifade ederek, yeni bir parkı hizmete sunacaklarını belirtti. “Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da şenliğimizi yeni bir parkla başlatıyor; çocuklarımıza oyunla büyüyebilecekleri bir alan daha kazandırıyoruz” diyen Amcaoğlu, etkinliklerin Gönyeli, Yenikent, Yılmazköy ve Alayköy’de gerçekleşeceğini kaydetti.

Kortejden dans gösterilerine, uçurtmalardan konserlere uzanan dopdolu bir programla tüm çocuklar ve aileler bu renkli şenliğe davet edildi.

Tüm konser ve etkinlikler ücretsizdir.

ŞENLİK PROGRAMI

28 Mayıs – 1 Haziran 2025

Gönyeli, Yenikent, Yılmazköy ve Alayköy’de

28 Mayıs 2025 – Çarşamba / Yılmazköy

18:00 – Park Açılışı

18:30 – Etkinlik Başlangıcı

Çocuk Oyun Ablaları ile Etkinlikler

30 Mayıs 2025 – Cuma / Yalçın Park

18:00 – Kortej İçin Toplanma (Eski Gönyeli Belediyesi Önü)

18:30 – Kortej Yürüyüşü

19:00 – Dans Gösterileri (Yalçın Park)

Çocuk Oyun Alanları

31 Mayıs 2025 – Cumartesi / Yenikent Belediye Bulvarı

12:00 – Şenlik Alanı Açılışı & Alışveriş Şöleni

Gün boyu: Festival Lezzetleri, Alışveriş Stantları

13:00 – Satranç Turnuvası (Gönyeli SAM)

16:00 itibarıyla:

• Uçurtma Atölyesi

• Bisiklet Parkuru

• Eski Çocuk Oyunları (Gönyeli Kültür ve Sanat Derneği)

• Nicosia Dance House Dans Gösterisi

• Ada Jimnastik Gösterisi

• Sam Zumba Gösterisi

• Klasik Otomobil Sergisi

• Leman Cankat ile Çamur Atölyesi

• Dev Uçurtma Gösterileri

• Sunucular: Eda Kandulu & Altekin Erginel

• DJ Hakan Aksoy & DJ Yusuf Coşkuner

19:00 – RAST Konseri

21:00 – MELİS FİS Konseri

01 Haziran 2025 – Pazar / Alayköy Spor Kulübü

16:00 – Uçurtma Atölyesi, Bisiklet Parkuru, Oyun Alanları

Leman Cankat ile Çamur Atölyesi

Dev Uçurtma Gösterileri

19:00 – ERİL CAMBAZ Konseri

Herkesi bu büyük şenliğe bekliyoruz.