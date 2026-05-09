Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kentte ihtiyaç duyulan noktalara yeni otobüs durakları kazandırmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Amcaoğlu, özellikle öğrencilerin yoğun şekilde toplu taşıma kullandığı bölgelerde daha güvenli ve daha konforlu bekleme alanları oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda Lefkoşa–Güzelyurt yolu üzerinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi önüne yeni bir otobüs durağı yerleştirildiğini kaydeden Amcaoğlu, sadece durağın yerleştirilmesiyle yetinilmediğini ifade etti.

Otobüslerin yolcu indirip bindirmesini daha güvenli hale getirmek amacıyla durak cebi oluşturulduğunu ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlandığını belirten Amcaoğlu, günlük yaşamı kolaylaştıran her detayı önemsediklerini söyledi.

Amcaoğlu, toplu taşımayı kullanan öğrenciler, çalışanlar ve tüm vatandaşlar için daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.