Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, mücadele programı, çevreye zararsız biyolojik larvasitlerle hayata geçirildi. Açıklamada, mücadele yönteminin başarı ile sonuçlandığı kaydedildi.

Çam kese böceğinin tüylerindeki alerjik proteinlerin, insanlarda ve hayvanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabildiğine işaret edilen açıklamada, çam kese böceği ile mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, hem Gönyeli-Alayköy’ün önemli yeşil alanlarının korunması, hem de halkın ve evcil hayvanların korunması amacı ile gerçekleştirilen biyolojik mücadele programının başarı ile tamamlandığını kaydetti.

“Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini” ifade eden Amcaoğlu, gerçekleştirilen programla halk sağlığının korunması için çam kese böceği ile mücadelede bilimin ışığında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, biyolojik mücadele programında Gönyeli’nin önemli yeşil alanları olan Cumhuriyet Parkı, Gönyeli Kent Parkı, Yusuf Yönlüer Rekreasyon Alanı ve yol kenarlarında yaklaşık 950 çam ağacının ilaçlandığı kaydedildi. Bu mücadele programında çam kese böceği mücadelesinde kullanım için uygun, çevreye, insanlara ve hayvanlara zarar vermeyen biyolojik ürün kullanıldığı da aktarıldı.

Açıklamada, Biyolojik Mücadele Programı öncesi Gönyeli’nin yeşil alanlarında belediye yetkilileri tarafından gözlem tespit çalışması yapılarak riskli noktaların belirlendiği ve bu alanlarda uygun damlacıklar üreterek bunları uzun boylu ağaçlara da ulaştırabilen ekipmanlar kullanıldığı da kaydedildi.

Mücadele programında doğa ve insan sağlığı için güvenli, dünyada ve ülkede çam kese böceği mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış ve çevreye, insana zararı olmayan biyolojik ürün kullanıldığı ifade edilen açıklamada, mücadele programının ardından belediye yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde mücadele programının başarı ile sonuçlandığının tespit edildiği belirtildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, “Alo 186” şikayet hattından gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda evlere de mücadele kapsamında müdahale edildiğini kaydetti.