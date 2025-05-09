Başkan Amcaoğlu, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Cardplus iş birliğiyle hayata geçirilen GeriDönüşümMatik projesi kapsamında, kullanım dışı kalan bankamatik kabinlerinin estetik ve işlevsel geri dönüşüm noktalarına dönüştürüldüğünü açıkladı.
Proje kapsamında;
• Vakıflar Bankası 4 adet ATM kabinini projeye ücretsiz olarak temin etti,
• Cardplus dijital altyapı ve etiketleme desteği sağladı,
• Belediye ise dönüştürülen kabinleri halkın kullanımına sundu.
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kabinlerde QR kodlarla erişilebilecek eğitici içeriklerin yer alacağını, yönlendirici etiketler, “GeriDönüşümMatik” ibaresi ve belediye logosunun da kabinlerde bulunacağını belirtti.
Bu projeyle;
• Kentte geri dönüşüm farkındalığının artırılması,
• Vatandaşların kaynağında ayrıştırma alışkanlığının teşvik edilmesi,
• Sürdürülebilirlik kültürünün yaygınlaştırılması,
• Kurumlar arası çevre iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak doğaya, kente ve geleceğe sahip çıkmaya ve dönüştürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, projeye değerli katkılarından dolayı Kıbrıs Vakıflar Bankası’na ve Cardplus ailesine teşekkür etti.