Rapor edilen trafik suçları ise; 138’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehlikeli yük taşımak, 2’si susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i elektrikli scooter’in kullanım kurallarına uymamak ve 97’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 321 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 358 araç sürücüsü kontrol edildi.

