Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla, Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Gönyeli Yükseliş Korosu yarın akşam “Sevil Neşelen” konseri gerçekleştirecek.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şef Murat Çırakoğlu yönetimindeki koro, saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da sahne alacak.
Biletleri 200 TL'den satışa çıkarılan konserle ilişkin detaylı bilgi için 0542 852 40 88'den Turgut Bürüncük'e veya 0533 864 56 50'den Murat Çırakoğlu'na ulaşılabilir.