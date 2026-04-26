Haspolat’ta bir apartman dairesinde, muhtemelen şarjda takılı bulunan bir tablet bilgisayarın elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Olayda, yangının koltuğu tutuşturmasıyla alevlerin büyüdüğü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü belirtildi.

Yangın sonucu salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve çeşitli eşyalar yanarak zarar görürken; oluşan ısı ve dumandan dolayı duvar sıvalarının döküldüğü, duvarların is tuttuğu ve balkonun sürme camının çatladığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.