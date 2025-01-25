Gönyeli’de bir ikametgahın mutfağında, Güzelyurt’ta da seyir halinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Mehmet Tecer Sokak’ta bugün saat 01.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin ısınıp davlumbazı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, söz konusu davlumbaz ile 3 gözlü mutfak dolabı yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise mutfağın duvarları da islendi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

Güzelyurt’ta Cengiz Ratip Sokak’ta dün saat 17.00 sıralarında Mehtap Barbali’nin yönetimindeki UL 350 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, konu aracın motor bölümünde bulunan plastik aksamları, elektrik tesisatı ve alt kısmındaki koruyucusu yanarak zarar gördü.