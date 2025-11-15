Gönyeli’de kalmakta oldukları ikametgah içerisinde dün saat 07.30 sıralarında içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.S.G.A.(E-35), eşi A.F.M.A.(K-42)’nın evden çıkmasını engellemek maksadıyla ikametgahın giriş kapısını kilitleyip zorla alıkoymuş ve konu şahsı yere düşürerek dizine tekme atıp, yüzüne de ayağı ile basmak suretiyle darp etti.

Polisten verilen bilgiye göre, akabinde A.S.G.A kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, kendi imkanları ile evden çıkarak sokakta yürüyen eşi A.F.M.A’ya gösterip zarar vermekle tehdit etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.S.G.A. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.