Tutuklanan zanlılardan M.A.B'nin A.T'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Olayda yaralanan A.T'nin ise ülkede kaçak yaşadığı için tutuklandığı belirtildi.

Tutuklanan A.T' Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşımak” Toy ise “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı.

Numan, M.A.B ile A.T'nin kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan İnstagram üzerinden aralarında tartışıp, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03:20’de Gönyeli'de umumi bir yer olan Gümüş Sokakta buluşarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini kaydetti.

Polis, kavga anında zanlı M.A.B'nin üzerinde kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile A.T'nin kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşup, yaraladığını söyledi.

Polis memuru, M.A.B'nin A.T'yi olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici C.A'ya da konu bıçağı sallayarak, sağ baş parmağını, sağ işaret parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti.

Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, her iki zanlının da Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Serkan Numan, A.T'nin muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri KKTC'de toplamda 122 gün İkamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, olayda kullanılan bıçağın da henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.