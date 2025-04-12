Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Toykan Gülerler olguları aktardı. Polis, zanlının kasti hasar suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli'de Şht. Caner Sokak üzerinde iki gurup arasında çıkan kavga esnasında İ.N'ye ait LS 634 plakalı aracın arka camına kasten kanunsuz olarak eline almış olduğu taş parçasını atıp kırmak suretiyle tahmini 20.000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis memuru, zanlının 10 Nisan 2025 tarihinde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının aracın camına taşı atarak kırdığını gören gördü tanıkları olduğunu açıkladı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kendisinin polise teslim olduğunu, pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.