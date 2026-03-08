Polisten verilen bilgiye göre, 8 Mart 2026 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberi’nden Güzelyurt istikametine doğru kullanan 21 yaşındaki Ahmed Altayeb Ali İdris, Artesa binaları önlerine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü Ahmed Altayeb Ali İdris ile araçta yolcu olarak bulunan Jumana Osman Hussein Mohammed (24), Mohamed Abdalla Elamın Elnour (21) ve Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa (31), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.