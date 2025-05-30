Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

29.05.2025 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde, Fatma AKYÜREK (K-42) yönetimindeki VH 632 plakalı salon araç sürücüsü ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerindeki Alayköy Çemberine geldiğinde, kavşakta durmayıp çembere giriş yapması sonucu o esnada çemberi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Adem BOZ (E-22) yönetimindeki DR 695 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yolun sol kısmına doğru savrulan VH 632 plakalı araç, yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına da çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan VH 632 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Bilal AKYÜREK(E-12) ile Firdevs AKYÜREK(K-13) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.