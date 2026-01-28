Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler, olayın ayrıntılarını aktardı. Özgenler, 14 Ocak 2026 tarihinde saat 08.50 ile 15.30 arasında, Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta N.G.’ye ait ikametgâha, doğu tarafında bulunan yatak odasının açık alüminyum penceresinden girildiğini söyledi.

Polis, yatak odasında bulunan elbise dolabındaki çelik kasanın kırılarak içindeki 25 bin 40 ABD Doları, 18 bin 300 İngiliz Sterlini, 20 bin TL ve 350 Euro nakit paranın yanı sıra çok sayıda altın yüzük, küpe, künye ve kolyenin sirkat edildiğini, zanlıların aynı yerden çıkış yaptığını kaydetti.

Parmak İzi ve Kamera Kayıtları

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirten Özgenler, pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin yapılan incelemede A.H.’ye ait olduğunun belirlendiğini ifade etti. Zanlının 16 Ocak’ta tutuklandığını, Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada 18 bin TL ile 500 ABD Doları ele geçirildiğini söyledi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu zanlının bir suç ortağı olduğunun tespit edildiğini aktaran polis, söz konusu şahsın aranmakta olduğunu kaydetti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten Özgenler, bu süre zarfında zanlının 17 beyan verdiğini, 15’inin gerçeği yansıtmadığının belirlendiğini açıkladı.

Çalıntı Paralarla Harcama

Polis, kamera kayıtlarında zanlının suç ortağıyla birlikte çalıntı paralarla alışveriş yaptığının, çeşitli mağazalara gidildiğinin tespit edildiğini, 3 bin 500 dolar değerinde iki cep telefonu satın alındığını ve telefonlardan birinin zanlının kız arkadaşına verildiğini söyledi. Söz konusu telefonların bulunarak emare olarak alındığı da mahkemeye aktarıldı.

Suç Ortağıyla Aynı Evde Kalan Şahıs Tutuklandı

Polis, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen ve aranan suç ortağıyla aynı evde kalan K.A.’nın da çalınan paralarla ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. K.A.’nın ifadesinde, zanlının evinde para gördüğünü ve yapılan harcamalardan haberdar olduğunu söylediği kaydedildi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler bulunduğunu belirten polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, her iki zanlının da 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.