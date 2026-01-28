Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan ağır ceza heyetinin kararını Yargıç Barkın okudu. Barkın, sanığın aleyhine getirilen 5 davanın tamamından suçlu bulunduğunu açıkladı.

Pencereden Eve Girip Saldırdı

Mahkeme bulgularına göre sanık, 28 Eylül 2025 tarihinde Güzelyurt’ta S.T.’nin ikametgahına, kullanılmayan bir odanın açık penceresinden girerek salon kapısında bulunan tahta suntaya 500 TL kasti hasar verdi. Ardından oturma odasına geçen sanık, evde bulunan S.T.’nin yüzüne yumruk atarak sol göz taban kemiğinin kırılmasına neden oldu ve mağdura vahim zarar verdi.

Yargıç Barkın, sanığın söz konusu suçları, mağdurun kız arkadaşıyla görüşmesi nedeniyle işlediğini, suçlamaları kabul ettiğini ve olayın ardından tutuklanarak 29 Eylül’de cezaevine gönderildiğini belirtti.

10 Sabıkası Bulunuyor

Mahkeme, sanığın geçmiş sabıkalarını da dikkate aldı. Yargıç Barkın, sanığın 2021 yılında vahim zarar, bina açma, dükkân açma, geceleyin ev açma, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından 10 sabıkası bulunduğunu kaydetti.

Ceza Yasası’nda vahim zarar suçu için 7 yıl, darp suçu için ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü hatırlatan Barkın, bu suçların ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurguladı.

“Konut ve Kişi Dokunulmazlığı İhlal Edildi”

Yargıç Barkın, sanığın eylemlerinin hem konut dokunulmazlığına hem de kişi dokunulmazlığına karşı işlendiğini belirterek, bu hakların KKTC Anayasası ile güvence altına alınmış temel haklar olduğunu ifade etti. Sanığın bir kişinin kendini en güvende hissetmesi gereken evine pencereden girerek saldırıda bulunmasının olayın vahametini artırdığına dikkat çekildi.

Mahkeme ayrıca sanığın, aynı gün misafir olarak bulunduğu bir evde de başka kişilere saldırarak kaburga kırılmalarına ve ciddi darplara neden olduğunu, bu durumun ceza takdirinde sanık aleyhine değerlendirildiğini kaydetti.

Kamu Menfaati Vurgusu

Sanığın özür dilemesi, pişmanlığı, suçlarını erken aşamada kabul etmesi, genç yaşı ve sağlık durumu lehine değerlendirilirken; artan şiddet olayları karşısında kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı. Yargıç Barkın, bu tür suçlarda ibret verici ve caydırıcı cezaların zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Tüm hususları ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi birlikte değerlendiren mahkeme, Muhammed Kadir Varan’ın 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.