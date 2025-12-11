Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan M.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tolga Abay olguları aktardı.

Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde zanlıya Gönyeli’de çalıştığı bir iş yeri tarafından Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığının, aracında yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Haspolat ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahına arama yapıldığını ancak 100 kutu sigaranın bulunmadığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı hakkında talep edilen 8 günlük süreyi onayladı.