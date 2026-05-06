Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bruton Kırusu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hülya Debreli, olguları aktardı. Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, aracın şoför kısmındaki vites konsolu yan plastiği içerisinde folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının Girne’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını kaydetti. Zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten polis, ele geçirilen maddenin analiz sonuçlarının beklendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.