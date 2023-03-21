Ercan’da basına açıklama yapan taksiciler, grevin toplantıdan çıkacak karara göre durdurulup veya durdurulmayacağını Üstel ile görüşme sonrasına kamuoyuna açıklama yapacaklarını açıkladı.

Havaalanı Taksiciler Birliği, Ercan Taksi'nin yeni terminal binasındaki yeri için adım atılmadığı gerekçesiyle bugün saat 08.00’den itibaren süresiz grev başlatmıştı. Başbakan Ünal Üstel’in, taksicilerle toplantı gerçekleştirmek istediği açıklandı.

Yeni terminal binasında yolcu çıkış kapısı önünde 10 araçlık bekleme yeri talep eden Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, Başbakan Ünal Üstel’e görüşecek.

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