Yasa Gücünde Kararname ile, deprem ve doğal afetlere karşı güçlendirilmesi gereken kamu okul ve hastane binaları için açılan ihalelerin ödemelerinin dövize çevrilmesi kararı alındı.

20 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar uyarınca Deprem ve Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında depreme karşı kullanılamayacağı ya da güçlendirilmesi gerekli olduğu tespit edilen kamu okul ve hastanelerinin yapım işleri için çıkılan ihalelerde, Türk lirası cinsinden yapılan keşif bedelleri, keşif raporlarının düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak döviz cinsine çevrilecek.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yaratacağı olumsuz etkileri azaltma amacıyla hazırlanan Kararname ile, ihale dokümanlarında ihale bedeli döviz cinsinden belirlenecek, ödemeler faturanın düzenlendiği tarihteki KKTC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk lirası cinsinden yapılacak.