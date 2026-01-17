Gönyeli-Alayköy Belediyesi, velilere yönelik hazırlanan “Güçlü Aileler, Güvenli Yarınlar” eğitim seminerleri serisinin ilkini bugün gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, göreve gelirken yalnızca temel hizmetlerle sınırlı bir belediyecilik değil; eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında fark yaratan bir yaklaşımı hayata geçirme sözü verdiklerini hatırlatarak, bu anlayışı her adımda büyüttüklerini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, “Güçlü Aileler, Güvenli Yarınlar”ın bir slogan değil, bir duruşun ve hedefin yansıması olduğunu vurgulayarak, çocukların sağlıklı gelişimi ve güvenli geleceğinin güçlü aile yapılarıyla mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle yalnızca çocuklara değil, ailelere de yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Osmanlar Vakfı ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim serisinin ilk buluşmasında, Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Seminerde dijital çağda ebeveynliğin sorumlulukları, riskler ve çocuklara doğru rehberlik etme yolları ele alındı.

Bu anlamlı sürece katkı koyan Osmanlar Vakfı'na, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne, bölgedeki okul müdürleri ile öğretmenlere ve katılım gösteren tüm velilere teşekkür eden Başkan Amcaoğlu, benzer eğitim çalışmalarına desteklerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, “Biz bugünü değil, geleceği planlıyoruz. Güçlü aileler için, güvenli yarınlar için birlikte çalışmaya, birlikte öğrenmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.