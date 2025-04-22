Başbakan Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, ulusal egemenliğin ve geleceğe duyulan güvenin simgesi olan bu anlamlı bayramda, çocukların ne denli kıymetli ve geleceğin gerçek teminatı olduklarını bir kez daha hatırladıklarını belirtti.

“Hükümet olarak biliyoruz ki, güçlü bir ülkenin temeli, sağlıklı, eğitimli ve özgüveni yüksek nesillerle mümkündür” diyen Üstel, “Bu yüzden ülkemizi, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınları için hazırlıyor; eğitime, bilime, teknolojiye, kültüre ve spora yapılan her yatırımı geleceğe atılan bir adım olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, attıkları her adımda onların hayallerini, ihtiyaçlarını ve umutlarını gözettiklerini belirterek, “Ülkemizi onların daha iyi bir geleceğe ulaşacağı bir yapıya dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

Üstel mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, yarınlarımızı aydınlatacak her bir çocuğumuza sevgi ve umut dolu bir gelecek diliyorum.” ifadelerine yer verdi.