Üstel, muhalefet ile hükümetin farklı görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu ancak ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, bu süreçte toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Bölgede devam eden savaşın 10’uncu gününe girdiğine dikkat çeken Üstel, hükümetin savaş ihtimalini önceden öngörerek bazı hazırlıklar yaptığını ifade etti.

"Bakanlar Kurulu iki günde bir toplanacak"

Savaş sırasında halkın sıkıntı yaşamaması için enerji ve tedarik zinciri konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, savaşın başladığı günlerde Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplandığını ve süreç boyunca iki günde bir toplanarak gelişmeleri değerlendireceğini kaydetti. Üstel, olağanüstü bir durum yaşanması halinde Cumhurbaşkanı ve muhalefetin de bilgilendirileceğini söyledi.

"Petrol fiyatları 60 dolardan 103 dolara çıktı"

Petrol fiyatlarının savaşın başlamasından bu yana ciddi şekilde yükseldiğini belirten Üstel, “Savaşın başladığı ilk günlerde 60 dolar seviyesinde olan petrol bugün 103 dolara çıktı. Geçmişte olduğu gibi bu artışların halkımıza doğrudan yansımaması için Fiyat İstikrar Fonu’nu kontrol altında tuttuk” dedi.

"Akaryakıt stokları artırılıyor"

Muhalefetin eleştirdiği akaryakıt zammına da değinen Üstel, ülkede benzinin litre fiyatının 52 TL olduğunu belirterek Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki fiyatlarla dengeyi korumaya çalıştıklarını ifade etti. Üstel ayrıca şirketlerle istişare içinde olduklarını ve akaryakıt stoklarının iki aylık seviyeye ulaştığını, bunun üç aya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Elektrik ve gıda stokları da gözden geçirildi"

Elektrik üretimi için gerekli yakıt stoklarının da gözden geçirildiğini belirten Üstel, Elektrik Kurumu’nun yaklaşık iki buçuk aylık yakıt stoğuna sahip olduğunu kaydetti. Gıda tedariki konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Üstel, ülkede şu an için savaş tehdidi bulunmadığını ancak tüm olasılıkların değerlendirildiğini dile getirdi.

“Türkiye garantörlük görevini yerine getiriyor”

Güney Kıbrıs’ın son dönemde çeşitli askeri hareketlilikler içerisinde olduğunu söyleyen Üstel, Rum yönetiminin Avrupa ülkeleriyle savunma anlaşmaları yaptığını ve 1960 anlaşmalarını göz ardı ettiğini savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla adımlar attığını ifade eden Üstel, Ercan Havalimanı’na konuşlandırılan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarına da değindi. Üstel, bu uçakların savaş amacıyla değil, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve caydırıcılık için bölgede bulunduğunu belirtti.

“Türkiye işgalci değildir” diyen Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine destek veren ve adanın garantör ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

"Yeni tasarruf paketleri gündemde"

Başbakan Üstel, hükümetin halkın tedirginlik yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirterek tasarruf önlemlerinin de sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki süreçte ikinci ve üçüncü tasarruf paketlerinin de değerlendirileceğini ifade eden Üstel, Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle süt ürünlerinin bu ülkelere gönderilemediğini, bu sorunun çözümü için Türkiye ile temas halinde olduklarını kaydetti.