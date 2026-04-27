Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar BM Barış Gücü’nün Rumlarla ilişkilerinde haddini ve hukukunu aştığına dikkati çekti:

Barış Gücü Rum tarafının vekil gücü mü?

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, son zamanlarda Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında çok ilginç gelişmeler yaşanmakta olduğuna dikkati çekti.

Aziz Gülbahar, Çayhan Düzü olayında Rum yanlısı tavır takınan, Pile köyü yakınlarına Yunan bayrağı asılmasına göz yuman, komuta kademesi Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Türk düşmanlığı sergilenen Aziz Yorgo gününe katılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün haddini, hukukunu aşmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Gülbahar, “ Barış Gücü tarafsız olması gerekirken Rum tarafının vekil gücü olmaya mı karar verdi” diye sordu.

Milli Mücadele Vakfı Başkanı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü son zamanlarda Rum Milli Muhafız Ordusu ile dikkat çekici yakın ilişkiler içerisinde görünüyor.

Bizlere ulaşan bilgilere göre Çayhan Düzünde bir süre önce açıkça Rum yanlısı tavır ortaya koyan Barış Gücü, Pile köyünün Rum tarafına yakın kesimine zaman zaman Yunan bayrakları asılmasına da göz yumuyor.

Barış Gücü makamları sanki kendileri görmüyormuş gibi Türk makamları uyarana kadar tahrik için asılan Yunan bayraklarını görmezden geliyor.

Köye Rum polisinin veya askerinin girmesi yasak ama hata olmuş gibi Rum polis ve askerleri köye giriyor, Barış Gücü bunu da bilmezden, duymazdan geliyor.

Barış Gücü Türk tarafı kendilerini uyarınca da Rum vekilliğine, avukatlığına soyunuyor ve Rum polis ve/ veya askerinin hata yaparak köye girdiğini iddia ediyor.

KKTC toprağı olan Çayhan Düzüne bir Rum şahıs girse Barış Gücü yine Rumun vekilliğine, avukatlığına soyunuyor ve Rumu korumak için adeta canını dişine takıyor.

Nerdeyse, Rum, ‘”ben bir hata yaptım, özür dilerim” diyecek olsa Barış Gücü hatalı bir şekilde “burası ara bölge” diyerek Rumu özür dilemekten vazgeçirmeye çalışıyor.

Barış Gücü -Rum ilişkilerini yansıtan son derece enteresan bir başka görüntü daha geçtiğimiz günlerde Rum medyasına yansıdı.

Rum Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntüler şöyle: 23 Nisan günü Pile bölgesine en yakın RMMO kışlalarından birinde güya Aziz Yorgo günü için toplanıyorlar. Toplanma bölgesinde bir sürü silah var. Yapılan konuşmalarda Türk tarafı ağır bir şekilde suçlanıyor, tehdit ediliyor. Buraya kadar her şey normal; Rum kendi birliğinde istediğini yapsın… Ama ortada normal olmayan bir şey var; Tarafsız olması gereken Birleşmiş Milletler Barış Gücü komuta kademesi orada.

Soruyoruz Barış Gücü Komutan kademesi neden orada idi?

Rumların Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürmek hayallerini gerçekleştirmek için yaptıkları silahlanma faaliyetlerini görmek ve destek vermek için mi?

Milli Mücadele Vakfı olarak ilgilerimizle bağlantı kurarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Rum tarafı arasındaki anormal ilişkileri takibe aldık.

İnşallah bir an önce bu ilişkiler normalleştir Barış Gücü, KKTC’nin egemenliğine saygılı noktaya gelir; aksi takdirde tepkimiz daha sert olacaktır”.