Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İzleyiciden gelen bir soru üzerine siyasete dönüp dönmeyeceği konusunda açıklama yapan Manavoğlu, “Ben siyasete devam edip etmem konusunda kararımı henüz vermedim. Son seçimden sonra kendime iki yıl gibi bir süre verdim, kendime zaman tanıdım ve bu esnada siyasetten kopmadan işime devam edeyim dedim. Bir karar vereceğim. Şuanda aklımda net bir şey yok” dedi. GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER