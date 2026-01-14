Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen “Gün Batımı Operasyonu” kapsamında, R.E.J.(K-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 2 kilo 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.