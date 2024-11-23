Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

23.11.2024 tarihinde, saat 01.50 sıralarında, Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU (E-30), yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundan çıkıp tekrar kontrolsüzce yola girip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU ve araçta yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin Maria Anatolyevna DANOVSKAYA (K-29) ile araç içerisinde bulunan bir köpek yaşamlarını yitirmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.