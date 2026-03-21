Rum Savunma Bakanlığının, 2026 yaz döneminde çıkması muhtemel yangınlara yönelik önlemler çerçevesinde, 4 yangın söndürme helikopterinin kiralanması amacıyla anlaşma imzaladığı belirtildi.

Ewa Künzel’in şartlı tahliye talebi reddedildi
Ewa Künzel’in şartlı tahliye talebi reddedildi
Haravgi gazetesi Savunma Bakanlığının, insan yaşamının ve doğal ortamın korunmasına katkı koyarak orman yangınlarının önlenmesinde Rum Yönetimi’nin operasyonel yeterliliğini özlü olarak destekleyecek, 4 “Black Hawk” yangın söndürme helikopterinin kiralanması amacıyla Slovakya’dan “HELI Company” şirketi ile anlaşma imzaladığını yazdı.

Habere göre anlaşmanın süresi, gerekmesi halinde 30 gün daha uzatılması şartıyla, 1 Nisan-31 Ekim 2026 tarihlerini kapsayacak.