Politis ve diğer gazeteler, dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen AB Konseyi Dönem Başkanlığı resmi devir alma töreninde verilen mesajın Ukrayna’ya açık destek içerdiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin konuşmalarına geniş şekilde yer verdiler.

Gazete: “AB’nin Önceliği Ukrayna – Kıbrıs Başkanlığı Net Mesajlarla Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dünkü devir teslim törenine ve yapılan konuşmalara yer verdi.

Habere göre törende ayrıca, Avrupa Sayıştayı Başkanı Tony Murphy, Moldovya, Irak ve Lübnan devlet başkanları, Arap Birliği ve Körfez İş Birliği Konseyi genel sekreterleri ile Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinden bakanlar da katıldı.

Törenin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve AB milli marşlarının okunması ve “Kıbrıs’ın geçirdiği tarihi sürece ilişkin sanat gösterisiyle” başladığını belirten gazete, törende yapılan konuşmalara kısaca yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Güçlü Mesajlar Gönderdiler – AB, Kıbrıs ve Ukrayna’nın Ortak Tezi Uluslararası Hukuka Saygı” başlıkları altında verirken, dünkü törenin çok çeşitli mesajlar gönderilen konuşmalara sahne olduğu yorumunda bulundu.

“Kıbrıs’ın diplomatik başarılarını daha da geliştirdiğini” de öne süren Hristodulidis, “Kıbrıs gibi sürekli güvenlik, yeniden birleşme ve barış için mücadele eden bir ülke için bunun büyük önem arz ettiğini” savundu.

Hristodulidis ayrıca, günümüzdeki jeopolitik belirsizliklerin AB’nin daha güvenli, birlik içerisinde ve stratejik açıdan bağımsız olması için bir fırsat olduğu değerlendirmesinde de bulundu.

- -Von der Leyen: “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi önceliğimiz”

Gazete, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi AB’nin öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor” ifadelerini kullandığını aktardı.

Von der Leyen’in “adanın uzun süredir devam eden bölünmüşlüğünü Grönland için de geçerli olan AB ilkeleriyle ilişkilendirdiğini” ifade eden gazete, “BM çatısı altındaki sürecin başarılı olması için AB’nin elinden geleni yapacağını” dile getirdiğini aktardı.

AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak eski komiser Johannes Hahn atanmasının Brüksel’in bu konuya verdiği önemi gösterdiğini öne süren Von der Leyen, “Yeniden birleşme sözünün gerçeğe dönmesini beklediğimiz bir ülkede buluştuk. Bölünmüşlüğün sonuçlarıyla yaşarken bölünmüşlüğün geleceği belirlemesini reddetmenin ne demek olduğunu Avrupa Birliği’nin çok az yerinde anlayabilirler” şeklinde konuştu.

“İşte bu yüzde Kıbrıs’ın dönem başkanlığını şimdi devralmasının çok önemli olduğunu, AB’nin anlaşmazlıklardan doğduğunu” söyleyen Von der Leyen, AB ilkelerinin sadece AB için değil Grönland için de geçerli olduğu iddiasında bulundu.

- -Costa: “Uluslararası hukuk Kıbrıs ve Ukrayna’da da uygulanmalı”

Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın ise konuşmasında uluslararası hukukun önemine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Costa; uluslararası hukukun Kıbrıs, Ukrayna, Gazze ve Grönland’da da uygulanması gerektiğini belirterek Güney Kıbrıs’ın bölge ülkelerine yönelik girişimlerinden ve AB ilerleri ile bölge ülkeleri liderlerinin Nisan ayında Güney Kıbrıs’ta biraraya gelecek olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- - Zelenskiy

Gazete haberinin devamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in konuşmasına yer verdi.

“Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyduğunu” ifade eden Zelenskiy “Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına karşın AB organlarında diğer devletlerle eşit söz hakkına sahip olmasının Avrupa’nın gerçekte ne olduğunu ortaya koyduğunu” söyledi.

Zelenskiy “Ukrayna’nın da AB’nin eşit ortağı olmayı hak ettiğini” belirterek, “Kıbrıs’ın dönem başkanlığının bu süreçte üretken olmamıza katkı koyacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” öncelikleri arasında yer almasının önemine de dikkat çeken Zelenskiy, hem Ukrayna hem de dost ülke olarak nitelendirdiği Moldovya’nın müzakere başlıklarının açılması konusunda Hristodulidis’in söylemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Von Der Leyen: Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Önceliğimiz” başlığı altında okuyucuya yansıttı.