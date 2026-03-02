Philenews’ün haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olay üzerine Rum Ulusal Konseyi’ni saat 08.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hristodulidis Ağrotur üssüne İHA saldırısı yapıldığını doğruladı. Dün gece yarısı üsse “Shahed” türü askeri İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıklayan Hristodulidis Rum güvenlik makamlarının tam alarm durumunda olduğunu belirtti.

Hristodulidis gelişmeler konusunda bütün Avrupalı ve diğer liderlerle temas halinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olma niyetinde olmadığını kaydetti.

İran’ın Shahed türü İHA ile saldırdığı Ağrotur, “Piskopu” (Yalova), “Trahoni” (Kayakale) ve “Asomato”da (Gözügüzel) okullar önlem olarak kapatılıyor. Ağrotur bölgesinde yaşayanlar dün gece itibarıyla güvenlik gerekçesiyle evlerinden ayrıldı. Bazıları, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in talimatıyla geceyi Limasol’daki RMMO acemi er eğitim kampında geçirdi.