“Alphanews” haber sitesi, Larnaka’ya bağlı “Livadya” ve “Oroklini” bölgelerindeki 11 hayvan çiftliğinde daha şap hastalığının tespit edildiğini yazdı.

Rum Veteriner Dairesi yetkilisi Sotiria Yeorgiadu açıklamasında, “Livadya” bölgesindeki mandıralarda 2 bin hayvanda ve “Oroklini” bölgesindeki birkaç küçük mandırada şap tespit edildiğini, şu ana kadar şap hastalığı tespit edilen mandıra sayısının 22’ye yükseldiğini belirtti.

Doğumlarla hastalıktan etkilenecek hayvan sayısının 16 bini bulabileceğini ifade eden Yeorgiadu, Fransa’dan Güney Kıbrıs’a gönderilen 529 bin aşının ise dün akşamdan itibaren mandıralara dağıtıldığını ve aşılamaların başladığını sözlerine ekledi.