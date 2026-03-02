Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yayımladığı video mesajda Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyona hiçbir şekilde katılmadığını ve böyle bir niyetinin de bulunmadığını açıkladı.

Hristodulidis, ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve halkımızın güvenliği ilk önceliğimizdir. Gereken ne varsa yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan son gelişmeler ışığında kamuoyunu doğrudan bilgilendirme kararı aldığını kaydeden Rum lider, gece saat 00.03’te Shahed tipi insansız hava aracının Ağrotur'daki İngiliz üsleri içerisindeki askeri tesislere düştüğünü açıkladı. Olayda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Hristodulidis, ilk andan itibaren Cumhuriyetin tüm yetkili birimlerinin alarm durumunda ve tam operasyonel hazırlık içinde olduğunu belirtti. Durum değerlendirmesi amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi’ni derhal topladığını ifade eden Rum lider, konseyin sürekli istişare halinde olduğunu söyledi.

Ayrıca gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği liderleri ve diğer ülkelerin liderleriyle sürekli temas halinde bulunduğunu aktardı.

Bölgenin ciddi jeopolitik istikrarsızlık ve benzeri görülmemiş bir kriz sürecinden geçtiğine dikkat çeken Hristodulidis, “Vatanımız hiçbir şekilde herhangi bir askeri operasyona katılmamış ve katılmayı da düşünmemektedir” dedi.

Kıbrıs’ın bugüne kadar üstlendiği insani role bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Hristodulidis, ülkenin çözümün parçası olmayı sürdüreceğini ve aynı sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğini kaydetti.