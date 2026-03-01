Britanya Savunma Bakanı John Healey, bugün yaptığı açıklamada İran’dan Kıbrıs’taki Britanya üsleri yönüne iki füze fırlatıldığını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre söz konusu füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Healey, füzelerin doğrudan İngiliz üslerini hedef alıp almadığının net olmadığını belirtirken, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Öte yandan Güney Kıbrıs hükümeti, Kıbrıs'a füze atıldığı iddiasını yalanladı. Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, konuya ilişkin haber ve beyanların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ülkeye yönelik herhangi bir tehdit bulunduğuna dair hiçbir emare olmadığını kaydetti.

Açıklamada, yetkili makamların gelişmeleri sürekli ve yakından izlediği vurgulandı.