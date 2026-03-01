Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau, “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Liderlerin son görüşmesinden elle tutulur bir sonuç alınamadığı ve engellerin neler olduğu şeklindeki bir soruya karşılık Menelau, “aşılması gereken engellerin bulunduğunu ancak Crans Montana sürecindeki tüm kazanımları koruyarak müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılacak güven ortamının oluşması için bu görüşmelerin devamının önemli olduğunu” söyledi.

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “Kıbrıs’a geri dönmem için ilerleme olması gerekir” şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine ise Menelau; “temel unsurun gerekli adımların atılması olduğu” yanıtını verdi.

Söz konusu gerekli adımları “Kıbrıs sorununun federal çözüm temelinin bütünlüklü doğrulanması, bir sonraki genişletilmiş konferansın toplanması ve Crans Montana’da başarılan her şeyin korunarak müzakerelerin yeniden başlamasına karar verilmesi” şeklinde sıralayan Menelau, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 28 Ocak'taki görüşmede buna yönelik beş maddelik öneriler sunduğunu hatırlattı.

Gazetenin; "Hristodulidis’in Crans Montana’ya kadarki süreçte kaydedilen uzlaşılardan, tarafların hemfikir olduklarının belgede kalması önerisinin kazanımların zayıflatılması anlamına geleceği” şeklindeki görüşleri hatırlatması üzerine ise Menelau, “tam aksine Kıbrıs Rum tarafının önerisinin, kalan mesafenin nasıl kapanabileceğine odaklanabilmek adına Crans Montana kazanımlarının bütünüyle korunmasını hedeflediğini” öne sürdü.

Menelau; “Müzakerelere başlamak için Crans Montana kazanımlarını koruması gereken bir başlangıç noktası istiyoruz” ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Hristodulidis’le görüşmelerinde, iki toplumlu iki kesimli federasyonu kabul edip etmediğine dair ne söylediği şeklindeki bir soruya ise Menelau, “Erhürman’ın görüşünün, kamuoyundaki açıklamalarındaki gibi bilindik koşullar içerdiği” yanıtını verdi.

“Kıbrıs Türk tarafının, kendisi için önemli olarak arz ettiği konular, bizim için önemli olan konuları da içeren, Crans Montana’daki kazanımların bütünüyle doğrulanması çerçevesinde çözülebilir” şeklinde konuşan Menelau; “Yani Crans Montana kazanımlarının tüm konuları; yönetim, mülkiyet, toprak, garantiler, askerler ve Türkiye’ye ilişkin AB normlarının uygulanmasını içeren maddelerinin bütünlüklü doğrulanması” ifadesini kullandı.

Menelau, liderler buluşmasında Hristodulidis’in öze ilişkin konuların da görüşüldüğünü söylediğinin hatırlatılması ve uzlaşılar hakkında konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine ise, “henüz o noktaya gelinmediği, Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, hangi noktada olunduğu ve nasıl ilerlenebileceğinin ele alındığı” yanıtını verdi.

- “Erhürman BM’nin uzlaşı formülünü kabul ederse yeni geçiş noktaları açılması mümkün”

Menelau bir soru üzerine ise, yeni geçiş noktalarının açılamamasının sebebinin Kıbrıs Türk tarafının BM’nin “Athienu (Kiracıköy)-Piroi (Gaziler)-Aglacia (Eylence)” güzergahı konusundaki önerisini kabul etmemesi olduğu iddiasında bulundu. Menelau, “Erhürman BM’nin uzlaşı formülünü kabul ederse yeni geçiş noktaları açılması mümkün” dedi.

“ Menelau şunları söyledi: “ Athienu (Kiracıköy)- Piroi (Gaziler) -Aglacia (Eylence) yolu için BM’nin sunduğu uzlaşı formülünü biz Temmuz ayında kabul ettik. Eğer bu Kıbrıs Türk tarafınca da kabul edilirse, ilk adım olarak Mia Milya (Haspolat) ve Athienu-Piroi-Aglacia geçişinin açılması ve Kokkina (Erenköy) ile Luricina (Akıncılar)-Limbia (Limya) noktaları için çabaların sürmesi mümkündür. Bunların hepsinin aynı anda açılmasını şart koşmuyoruz. Başlangıcı iki geçiş noktasının açılmasıyla yapabilir diğer ikisi için de çabalamaya devam edebiliriz”.

Erhürman’ın BM’nin formülünü neden kabul etmediği sorusuna ise Menelau, “ara bölgeye ilişkin bazı konuların ileri sürüldüğü” yanıtını verdi.

Menelau, kendileri açısında bu argümanın geçerli olmadığını, yolun ara bölgeden geçtiği diğer geçiş noktalarının da olduğunu savundu.

- -“Holguin’e güveniyoruz”

Menelau söyleşisinin devamında, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Holguin’in gündem olan makalesindeki ifadelere ilişkin soruları da yanıtladı.

Holguin’in görüşlerini dile getirmesini normal karşıladıklarını, BM’yle bir zıtlık içerisinde bulunmadıklarını ve gerek Genel Sekreter gerekse Holguin’in çabalarına büyük değer verdiklerini dile getiren Menelau, buna karşın Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerin ve AB Konseyi Başkanlığının sürecinin ilerlemesine engel olduğu görüşüne ise kesinlikle katılmadıklarını vurguladı.

Menelau, Holguin’e güvenlerinin tam olduğunu da ifade etti.

Söyleşisinin devamında Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı önlemler uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Menelau, Dipkarpazdaki okullar konusunda ise, “okul binalarının tadilatları ve müfettişlerin okulları denetlemeleri konularında son yıllarda konulan kısıtlamaların kaldırılması ile uzun yıllardır var olan; öğretmenlerin okullara sorunsuz erişimi ve kitapların incelenmesinin sonlandırılması konularının da gündeme getirdiklerini” sözlerine ekledi.