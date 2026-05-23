Oy verme işlemi, 13’ü yurt dışında olmak üzere toplam bin 217 seçim merkezinde gerçekleştirilecek. Sandıklar sabah 07.00’de açılacak ve saat 18.00’de kapanacak. Seçim sürecinde 12.00-13.00 saatleri arasında bir saatlik öğle arası verilecek.

İlk sonuçların saat 18.30-19.00 arasında açıklanmasının beklendiği seçimlerde, partilere göre milletvekili dağılımının ise saat 21.30’a kadar netleşeceği ifade edildi. Seçilen milletvekillerinin isimlerinin pazartesi günü saat 01.30 sıralarında belli olması bekleniyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre, yeni milletvekilleri 25 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa Rum Belediye Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle resmen ilan edilecek.

Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias, düzenlediği basın toplantısında vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, 2021 seçimlerine kıyasla seçmen sayısında 11 bin 81 kişilik artış yaşandığını açıkladı.

İlias ayrıca, Güney Kıbrıs’ta yaşayan 859 Kıbrıslı Türk’ün daimî seçmen listesinde yer aldığını, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 595 Rum ve Maronit’in ise özel seçmen listesine kayıtlı olduğunu söyledi.

Kadın seçmen oranının yüzde 50,81; erkek seçmen oranının ise yüzde 49,19 olduğunu belirten İlias, seçimlerde şimdiye kadarki en yüksek aday sayısına ulaşıldığını kaydetti. Adayların 224’ünün kadın olduğu, 9 kişinin ise bağımsız aday olarak yarışacağı bildirildi.

Yurt dışında ise Atina’da 5, Selanik’te 3, Londra’da 4 ve Brüksel’de 1 olmak üzere toplam 13 seçim merkezi kurulacak.

Rum basını, seçim sürecinde yaklaşık 9 bin kişinin görev yapacağını, bunların 5 bin 618’inin seçim merkezlerinde çalışacağını aktardı. Ayrıca yaklaşık 2 bin 100 polisin güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla görev yapacağı belirtildi.

Öte yandan seçim kampanyası dün resmen sona erdi. Partiler son mesajlarında ekonomi, istikrar, güvenlik ve yolsuzlukla mücadele konularını ön plana çıkardı.