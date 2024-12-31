Politis gazetesi haberinde Güney Kıbrıs’ın iki stratejik alt yapısı olan Andreas Papandreu Hava Üssü ve Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün geliştirilmesi planlarının gelişim halinde olduğunu yazdı.

Amacın; Güney Kıbrıs’ın stratejik rolünün güçlendirilmesi ve savunma gücünün iyileştirilmesi olduğunu yazan gazete, Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın gazeteye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Palmas, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün Baf’ta en hızlı şekilde hayata geçirilebilecek projelerden biri olduğunu ve iyileştirme çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Palmas, bu çalışmalar içerisinde iniş-kalkış pistinin genişletilmesi ve bina alt yapılarının yenilenmesinin, Güney Kıbrıs’a büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmaksızın, stratejik olanakların ve işlevselliğin geliştirilmesine olanak tanıyacağını da belirtti.

Projenin maliyetinin, 10 milyon euronun biraz üzerinde olmasının da beklendiğini söyleyen Palmas, Mari’deki deniz üssünün geliştirilmesinin ise çok daha büyük bir proje olduğunu, öngörülen bütçenin 250 milyon euro olabileceğini ifade etti.

Mari üssünün iyileştirilmesine ilişkin incelemenin yeni yılda tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Palmas, projenin tamamlanması için de 4-5 yıla gereksinim olacağını belirtti.

-Amerikan tüfekleri M16-M5

Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ın askeri ve savunma anlamında, Fransa, Sırbistan ve İsrail gibi dünyadaki ve Avrupalı ortaklarla iş birliğini geliştirdiğini, silah ambargosunun kalkmasıyla da ABD ile olan iş birliğini genişlettiğini yazdı.

Komando birliği ve RMMO Sualtı Tahrip Timi (SAT) için M16-M5 tipi savaş/piyade tüfeklerinin ilk bölümünün, Güney Kıbrıs tarafından teslim alındığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın donanım planlaması içerisinde de Fransız Acheron yerine, yine Fransa menşeli MILAN tanksavar silahının alınmasının zaten ileriye götürüldüğünü belirtti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın, 2025 yılı içerisinde de İsrail’den temin ettiği uçaksavar ve füze savar BARAK MX sistemlerini konuşlandırması bekleniyor.

İlgili bir kaynak ise gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın savaş uçağına sahip olmasının beklenmediğini ancak açık deniz gemisine sahip olmasının ise deniz kuvvetlerinin geliştirilmesi açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Gazete yeni bir gemi satın alınmasının yaklaşık 20 milyon euro olarak hesaplandığını ayrıca bunun; ülke donanımına ilişkin programa dahil edilebileceğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi “Müzakereler Işığında Askeri Takviye Mi” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirirken ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantı için hazırlıkların yapılması gerektiği bir anda, Rum Yönetimi’nin son bir buçuk ay içerisinde askeri takviye ve NATO üyeliğine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunduğuna dikkati çekti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Kasım ayında “Associated Press’e” yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın yeni silah alımlarıyla askeri takviye niyetini ve NATO’ya katılım konusundan bahsettiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Forbes’e dayanarak Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın aralık ayı başında “Associated Press’te” yer alan açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın, jeopolitik konumundan dolayı savunmasını geliştirmesi gerektiğini söylediğine dikkati çekti.