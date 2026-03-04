Politis ve diğer gazeteler, Rum Veteriner Dairesi yetkilisi Sotira Yeorgiadu’nun pazartesi gecesine kadar bulaş saptanan alanda bulunan 42 çiftlikteki hayvanların aşılanması için 26 bin aşı daha tedarik edildiğini açıkladı.

Daire’nin, çiftlik sahiplerinin zararını tazmin etmek için bulaş görülen çiftliklerdeki itlaf edilecek hayvanların, imha edilecek yemlerin ve sütlerin piyasa değerini araştırdığını da belirten Yeorgiadu, pazartesi akşamından bu yana Aradip ve Livadia’daki iki çiftlikte itlaf edilen sığır sayısının bin 300 civarında olduğunu, dün ve bugün 2 bin 700 hayvanın daha itlaf edileceğini açıkladı.

Yeorgiadu, Oroklini bölgesinde de hayvan itlaf edileceğini, şap saptanan 22 çiftliktekiler dahil toplam itlaf edilecek hayvan sayısının 20 bin olduğunu açıkladı.

-“Ara bölge içindeki ve yakınındaki çiftliklere karşı önlem talep edildi”

Öte yandan Rum Peynir Üreticileri Birliği, şap riskinin azaltılması için derhal ve nokta atışlı önlemler alınmasını istedi.

Birlik “ara bölge içerisinde veya çevresinde (Beyarmudu) bulunan hayvan çitliklerinin -sıhhi güvenlik koşullarını yerine getirene kadar- işleyişine son verilmesini ya da geçici süreliğine ertelenmesini” de istiyor.

Birlik ayrıca Güney Kıbrıs’a hastalık taşıması muhtemel hayvan, hayvan yemi geçirilmesinin engellenmesi için KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarındaki ve Yeşil Hat boyundaki denetimlerin ağırlaştırılmasını talep etti.

-“Hayvancılar itlaflara tepkili”

Aynı gazete, Aradip-Oroklini-Livadia bölgesinde faaliyet gösteren hayvancıların, hayvan itlaflarına derhal son verilmesi talebiyle dün sabah protesto gösterisi düzenlediğini bildirdi.

Habere göre, bölge hayvancıları hayvanların itlaf edilmek yerine belirli bir bölgeye toplanarak tam karantina koşulları altında tutulmasını istiyor. Hayvanların, şap semptomları gösterip göstermediklerine bakılmaksızın hayvanların itlaf edilecek olmasını protesto eden hayvan besicileri, yetkililerin çiftliklerine giderek hasta hayvan olup olmadığını denetlemesini istedi.