Philenews ve diğer internet gazetelerinin RİK’e dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nde alarmlar çalındı, büyükelçilik personeli sığınaklara yönlendirildi, saptanan nesnenin engellenmesi için Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünden 2 Yunan F-16 savaş uçağı havalandı. RİK, Yunan F-16'larının kalktığının vatandaşlar tarafından da gözlemlendiğine işaret etti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis X hesabında yaptığı paylaşımda “Lübnan’a yakın hava sahamızda olası şüpheli nesne saptandı. Güvenlik makamlarımızca tedbir amacıyla gerekli bütün önlemler alındı, genişletildi ve gerektiği sürece uygulanacak.” dedi.

Bugün saat 09.30’da yapılması planlanan Rum Bakanlar Kurulu toplantısı da ertelendi. Onun yerine Rum Milli Güvenlik Kurulu saat 12.00’de olağanüstü toplanacak.