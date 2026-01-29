Politis gazetesi başta olmak üzere diğer gazeteler, Rum İstatistik Ofisi verilerine dayanarak yaptıkları haberlerde, çalışanların yüzde 43.9’unun gelirinin 1.500 ile 2.999 euro aralığında olduğunu yazdı.

Verilere göre çalışanların yüzde 15.5’i aylık 3.000–4.499 euro, yüzde 6.7’si 4.500–5.999 euro arasında gelir elde ederken, yalnızca yüzde 3.8’lik bir kesimin 6.000 euronun üzerinde aylık kazanca sahip olduğu belirtildi.

Açıklanan rakamlar, Güney Kıbrıs’ta çalışanların büyük çoğunluğunun düşük ve orta gelir grubunda yer aldığını gözler önüne serdi.