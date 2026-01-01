Güney Kıbrıs’ta uzun yıllardan sonra, enflasyonun ölçülmesi için kullanılan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) oluşturulmasıyla ilgili değişiklik yapılması kararı alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, her ürünün Fiyat Endeksi’ndeki ağırlığına göre ağırlık katsayılarının güncelleneceğini, yeni bir sınıflandırma sisteminin uygulanacağını, baz yılının 2015'ten 2025'e ilerletileceğini ve TÜFE ürünlerinin oluşturulmasında değişiklik yapılacağını yazdı.

Haberde, yeni hane halkı sepetinde 850 ürün ile hizmetin bulunacağı; daha önceki sepette 805 ürün ile hizmetin bulunduğu ve 130 yeni ürün ile hizmet eklenip, 85 ürünün de sepetten çıkarılacağı kaydedildi.