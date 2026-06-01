Alithia gazetesinin, İsrail Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye dayandırdığı haberine göre, isimlerinin baş harfleri H.G. ve A.R.H. olan iki kişi, Anatot Askeri Üssü’ndeki IDF askerlerine patlayıcı maddeyle saldırı düzenlemeyi planlamakla suçlanıyor. Söz konusu kişilerin, saldırı hazırlıkları sırasında çekilmiş görüntülerinin bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Haberde, 21 yaşındaki H.G.’nin, Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve Hamas’ın operasyonel yetkilisi olduğu öne sürülen bir akrabasıyla temas halinde olduğu, ayrıca bu kişi adına İsrail’de istihbarat toplama faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

Haberde, H.G.’nin, İsrail Hava Kuvvetleri’nin test birimi hakkında bilgi topladığı, fotoğraflar çektiği ve İsrail'deki askeri kontrol noktalarına ilişkin veri aktardığı ileri sürüldü.