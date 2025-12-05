Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görev süresindeki ikinci büyük kabine revizyonunu duyurdu. Yaklaşık iki yıl aradan sonra yapılan bu kapsamlı değişiklikte altı bakanlıkta yeni görevlendirmeye gidildi.

Sağlık Bakanı olarak geçen yılın ocak ayından bu yana görev yapan Michael Damianos, kabine içi değişiklik kapsamında Enerji Bakanlığına getirildi. Damianos’un yerine ise Neophytos Charalambides yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Dipa Milletvekili Marinos Mousiouttas, kabinedeki en yeni isimlerden biri olarak Çalışma Bakanlığı görevine getirildi.

Adalet Bakanlığı’nda da önemli bir değişiklik yapıldı. Konstantinos Fytiris, mevcut bakan Marios Hartsiotis’in yerine atanırken, Hartsiotis’in görevine “Cumhurbaşkanlığı Komiseri” unvanıyla devam edeceği açıklandı.

Sosyal politikalar alanında ise yeni bir atama gerçekleştirildi. Clea Hadjistefanou-Papaellina, Sosyal Refah Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.