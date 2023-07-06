Alithia gazetesi, Rum iş ve işçi bulma kurumlarına Haziran ayı sonuna kadar kayıt yaptıran 15 yaş üzeri kişilerin sayısının 11 bin 747 olduğunu ancak dönemsel düzeltmelerin yapılmasının akabinde ise bu rakamın 13 bin 177 olduğunu yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Mayıs ayında özel ve tüzel kişiler tarafından bankalardan kullanılan kredi miktarının bir önceki aya göre artış gösterdiğini kaydetti.

Rum Merkez Bankası’nın verilerine göre, Mayıs ayında tüzel kişilerin bankalardan kullandıkları kredi miktarı 1 milyar Euro’yu aşarken, özel kişilerin kullandıkları tüketici kredileri 29 milyon 200 bin Euro'ya, konut kredileri ise 170 milyon 900 bin Euro’ya ulaştı.