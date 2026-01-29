Limasol Ağır Ceza mahkemesi huzurunda dün gerçekleştirilen duruşmanın ertelendiğini, sanığın da adli kontrol şartıyla serbest kaldığını yazan Alithia gazetesi, sanığın çocuk pornosuyla ilgili çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunduğunu yineledi.

Şahsın tasarrufunda çocuk pornosuyla ilgili olarak yaklaşık 700 resim dosyası ve 10’dan fazla da video dosyası bulunduğunu yazan gazete, bazı dosyaların şahsın reşit olmayan kızıyla alakalı olmasının ise davanın en trajik kısmı olduğuna işaret etti.

Haberde davanın geçen yaz ortaya çıktığı da anımsatıldı.