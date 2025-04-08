Alithia gazetesi söz konusu paketlerin, Mart ayında adaya geldiğini ancak kimse tarafından aranmadığını yazdı.

Gazete polisin, yaptığı araştırma sonucunda şüpheli bir kişiyi tespit ettiğini ve hakkında tutuklama emri çıkardığını belirtti.

Fileleftheros gazetesi uyuşturucunun, hintkeneviri olduğunu yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasında üç ayrı olayda toplam 92 kilo uyuşturucu ele geçirildiğine dikkati çekti.

Gazete haberinde havalimanının, Güney Kıbrıs piyasasına uyuşturucu maddelerin giriş kaynağı haline geldiğini, Narkotik Şube’nin verilerine göre ülke genelinde ele geçirilen uyuşturucunun üçte birinin, havalimanında tespit edildiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise Larnaka Narkotik Şube polislerinin geçtiğimiz Pazar günü tasarruflarında 2 kilo uyuşturucu bulunduran 36 ve 24 yaşlarındaki iki kişiyi tutukladığını böylelikle 26 Mart’tan bu yana kadar toplam 94 kilo uyuşturucu ele geçirdiğini belirtti.