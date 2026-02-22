Holguin’in her iki lideri de şikayet etmekle birlikte Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 4 maddelik önerisini kabul ederek müzakere masasına koyduğuna işaret eden gazete, “Top sadece Hristodulidis’in ayağında ve sürecin kilidini açmak Holguin’e bağlı” ifadesini kullandı.

Gazete, “BM Bitiş Düdüğünü Çaldı… Genel Sekreter Kişisel Temsilcisini Korudu ve Başkan Hristodulidis’i İfşa Etti” başlığıyla manşete çektiği haberinde, makalesini temel alarak Holguin’in Kıbrıs sorununu gelecek yaza kadar değil temelli terk ettiğini, verdiği sürenin bir sonraki adıma kadar olmadığını, çünkü bir sonraki adım olmadığını yazdı.

Gazeteye göre, Holguin Cumhurbaşkanı Erhürman’a ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “değişmeleri, pozisyonlarını ve taktiklerini değiştirmeleri, çözüm için samimi niyette olduklarına ikna etmeleri ve bunu, örneğin barikatları açarak sahada fiilen göstermeleri” için birkaç ay verdi.

Kıbrıs müzakere sürecinin yaz döneminde yeniden başlamaması halinde Kıbrıs sorununun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres değişene, yeni Kıbrıs masası oluşturulana ve yeni temsilci atanana kadar buzdolabına konulacağını belirten gazete, yıl sonu itibarı ile de Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimi süreci başlayacağını hatırlattı.

Gazete, Holguin’in 14 Mayıs 2024’te Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, “Hristodulidis hükümeti çok net bir görüntüye sahip ve süreci neyin çözebileceğini biliyor” dediğini hatırlattı ve Hristodulidis’in süregelen çıkmazın kırılamamasındaki sorumluğunu bildiğini belirtti.

Hristodulidis’in geçmişe dönük, Erhürman’ın ise geleceğe bakan şartlar koştuğunu, birinin yakınlaşmaların yeniden görüşmeye açılmasını ötekinin ise kapatılmasını istediğini, birinin ileri ötekinin geri dönmeye çalıştığını belirten gazete, “Genel Sekreter'in Kişisel Temsilcisi saf değil. Dinliyor, not ediyor, anlıyor. Anladığı şey ise Hristodulidis’in süreç, Erhürman’ın ise sonuç istediği. Hristodulidis çözümden, Erhürman ise kısır müzakereler zincirinden korkuyor.” ifadelerini kullandı.

Haftalık Simerini de Holguin’i “Türklerin Truva atı” olarak niteledi. BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi’ni “Kıbrıs sorununda ilerleme olmamasını haklı göstermek ve yeni bir beşli konferans çağırmamak için Ankara’nın tezlerini benimsemekle” suçladı.

Bu durumun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’te hoşnutsuzluk yarattığını belirten gazete, Hristodulidis’in, kendisine karşı Cumhurbaşkanı Erhürman’a destek verilmesi nedeniyle kendini “ihanete uğramış” hissettiğini, Holguin’e güveninin sarsılmaya başladığını yazdı.