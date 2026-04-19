Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde hastalığın bulaştığı bölgeler içerisindeki çiftliklerden numune alımlarının yanı sıra takip ve laboratuvar testlerinin de sürdüğünü yazdı.

Şu ana kadar 13 büyükbaş, 86 küçükbaş ve iki domuz çiftliğinde vaka tespit edildiğini yazan gazete, Lefkoşa ile Larnaka bölgesinde değerlendirme ve itlaf işlemlerinin sürdüğünü de belirtti.

İkinci aşılama kapsamında büyük baş hayvanların yüzde 73.5’i, küçükbaş hayvanların yüzde 58.5’i, domuzların ise yüzde 94,73’ünün aşılandığını yazan gazete, yetkililerin konuyla alakalı olarak teyakkuzda olmaya devam etiğini ekledi.