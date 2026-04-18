Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer verdi.

Habere göre, Rum Veterinerlik Dairesi Basın Sözcüsü Sotira Yeorgiadu, Kıbrıs (Rum)Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Paleometoho” (Eskimetoş) bölgesinde şap hastalığının görüldüğü domuz çiftliğindeki itlafların başladığını ifade etti.

Yeorgiadu, hastalığın domuzlarda daha yoğun yayılması nedeniyle kısıtlayıcı önlemlere kesinlikle uyulmasının önemini vurguladı. Yeorgiadu açıklamasında, süt ve et stoklarındaki durumun şimdilik üstesinden gelinebilir durumda olduğunu belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre, Domuz Besicileri Birliği Başkanı Petros Kaylas, alınan tedbirlere yüzde 100 uyulması gerekliliğini vurguladı.

-Peynir üreticilerinden hellim üretimine ilişkin endişe

Haravgi gazetesine göre, Rum Peynir Üreticileri Birliği Yürütme Sekreteri Mihalis Kuluros yaptığı açıklamada, süt hayvanlarının şap hastalığı nedeniyle itlaf edilmeye devam edimesi halinde, süt yeterliliğinin azalacağı konusundaki endişeleri dile getirdi.

Kuluros, birliğin ana endişesinin hellimin ve ihracatın korunması olduğuna dikkat çekti.

Şap hastalığının yönetilmesine ilişkin gelişmelerin, endişe verici olmaya devam ettiğini söyleyen Kuluros, Peynir Üreticileri Birliği'nin, devletin yetkili birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Kuluros, son bir iki haftadır peynir üretimine ilişkin durumda bir değişiklik bulunmadığına dikkat çekti. Kuluros, hastalık bitene kadar endişelerinin devam edeceğini belirtirken, hayvan itlafları nedeniyle yaşanması muhtemel süt eksikliğine odaklandıklarını ifade etti.

Kuluros son olarak, hellimin ve ihracatının korunması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Tarım Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını belirtti.