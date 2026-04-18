Fileletheros “Milli Muhafız Ordusu İçin Leopard 1 A5 Masada” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan hükümetleri arasındaki görüşmelerin; yeni jeopolitik olgular, Ortadoğu’daki savaş, piyasalarda ve uluslararası savunma teçhizat sanayilerindeki baskının arttığı bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, Rum ve Yunan kurmaylıkları ve savunma bakanlıkları düzeyinde, Yunan ordusunun kullanımında bulunan Alman yapımı "Leopard 1 A5 tipi tanklardan" RMMO’ya verilmesi ile ilgili görüşmeler başladı.

Edindiği bilgilere dayanarak, Yunanistan’ın 3 tank tugayını tamamen ya da kısmen tamamlamak üzere 75-90 civrında "Leopard 1 A5 tankını" Güney Kıbrıs’a vermek niyet ve isteğinde olduğunu yazan gazete, RMMO’nun elindeki mevcut tanklar yanında 1980’lerde teslim aldığı 126 EE-9 Cascavel’inin de eskidiğine işaret etti.

Habere göre, en iyi seçimi yapabilmek için RMMO’dan bir heyet önümüzdeki hafta Yunanistan’a giderek Leopard 1 A5’lerin durumunu kontrol edecek.

Gazete, Rum yönetiminin Yunan savunma şirketi EODH ile RMMO tank dinamiğini yükseltmek hedefiyle Güney Kıbrıs’ta bir fabrika kurulması konusundaki görüşmelerin “hassas bir noktaya geldiğine” de dikkat çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak, EODH’nin Güney Kıbrıs’a ilk aşamada 50 milyon euro yatırım yapmasının beklendiğini yazan gazeteye göre, EODH geçen ay düzenlenen “Battlefield Redefined” Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda, modern bir fabrika kurmak perspektifiyle Güney Kıbrıs’ta EODH Dynamics yan şirketini kurduğunu açıklamıştı.

Gazete, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a Leopard 1 A5 tankı verme niyetinin Rum yönetiminin EODH ile görüşmeleriyle de ilgili göründüğüne dikkat çekerek, Hristodulidis hükümetinin ortaya koyduğu temel ve zaruri ön şartın Leopard 1 A5’lerin Güney Kıbrıs’a verilmesi olduğuna işaret etti.