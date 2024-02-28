Ant1’in haberine göre, 1 Şubat Perşembe günü yaşanan olay, annesinin cenazesini evine götürmesi istenen Rum’un bugün Ant1’in “Mera Mesimeri” (öğle üzeri) isimli programına açıklamasıyla ortaya çıktı.

Morg klimasının bozuk olduğu, cesedin, cenaze günü olan Cumartesi’ne kadar kokmaması için evine götürüp klimalı ortamda tutması istenen Rum, Cuma günü cenaze işleri yapan bir şirkete başvurdu. Şirket personeli cenaze sahibine, hastaneye gittiğinde kadının cesedinin, morg dışında bir odada, sıcak ortamda tutulduğu için çok kötü durumda olduğunu söyledi.