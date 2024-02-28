YÖDAK’tan yapılan açıklamada, kurulun dün bir toplantı yaparak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğünde belirtilen koşullara aykırı yükseltme ve/veya atama yaptığı gerekçesi ile başlatılan ileri disiplin soruşturmasını değerlendirdiği, kaydedildi.

Değerlendirme neticesinde KKTC Yükseköğretim Kurumlarının denetim tüzüğünün 9 (5) (A) maddesi tahtında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesi ve bünyesinde bulunan programların 27 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında öğretime başlama izninin askıya alınmasına ve /veya durdurulmasına (ilgili fakültenin yatay geçiş, transfer dahil hiçbir suretle öğrenci kaydı almamasına) oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.